Танкер Rava, довжина якого становить 249 метрів, йшов через протоку в супроводі буксира берегової охорони.

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Аварія на танкері

Під час проходження протоки у танкера відмовили двигуни, а судно почало відносити до берега.

Для того, аби уникнути зіткнення, до танкера вислали кілька катерів берегової охорони. За допомогою тросів вони змогли зупинити його за 300 метрів від берегової лінії Стамбульського району Єнікей.

Рух протокою тимчасово зупиняли

Заради безпеки рух через протоку Босфор призупинили, а до аварійного судна скерували додаткові буксири та рятувальні судна.

Згодом судно вдалося добуксирувати до місця якірної стоянки. Після цього рух протокою відновили.

Довідка. За даними MarineTraffic, танкер для перевезення сирої нафти Rava прямував в іспанську Картахену. Судно спустили на воду у 2017 році. Воно плаває під прапором Хорватії, портом приписки є місто Задар.