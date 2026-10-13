Подполье в России сорвало планы Кремля: под атакой оказались маршруты поставок ракет на "Энгельс"

Российское подполье заявило о срыве планов Кремля по частоте массированных ракетных ударов по Украине с применением Х-101. Партизанское движение "Сопротивление "Свобода России"" совершило прицельную и комплексную атаку на ключевые железнодорожные узлы, через которые транспортировались модернизированные крылатые ракеты на стратегический аэродром "Энгельс-2".

Об этом сообщили на странице движения.

Каковы подробности операции?

Партизаны провели атаку на ключевые железнодорожные узлы, по которым перевозили модернизированные крылатые ракеты на стратегический аэродром "Энгельс-2". Его используют преимущественно для оснащения бомбардировщиков Ту-95 ракетами.

В связи с увеличением объемов производства Х-101 россияне стали чаще перевозить их по железной дороге, хотя для срочной доставки вооружения также задействуют самолеты Ил-76.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру в Московской, Тамбовской и Саратовской областях, как утверждают представители движения, были повреждены два тепловоза, один электровоз и несколько релейных шкафов.

Это привело к задержкам военных эшелонов и нарушило графики поставок ракет на аэродром и авиационных комплектующих с него.

В "Сопротивлении" подчеркнули, что подполье продолжает действовать на территории России, несмотря на риски и противодействие российских спецслужб.

Как проходила операция: смотрите видео

Напомним, ранее мы рассказывали о других результатах работы подполья в России. В частности, в ГУР раскрыли подробности операции "Барель", которую бойцы легиона "Свобода России" провели в тылу противника. В ходе операции удалось выявить, как Россия пытается компенсировать потери после ударов Сил обороны Украины по объектам нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуры.

По итогам операции удалось уничтожить более 10 тысяч тонн нефти, предназначенной для нужд военной экономики России. Материальный ущерб превысил 10 миллионов долларов. Кроме того, была нарушена работа отдельных участков железнодорожной логистики, которые использовались для перевозки стратегических ресурсов и военных грузов.