Поезда будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Винницы.

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Также с возможными изменениями будут проходить эвакуационные рейсы Харькова, Днепра, Запорожья и Кривого Рога. В частности, обнародован график международных эвакуационных рейсов.

Из Киева:

01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков

06:23 – №142 Львов – Лиман

06:23 – №114 Львов – Лиман

07:00 – №722 Дарница – Харьков

07:00 – №732 Дарница – Днепр

08:00 – №705 Дарница – Львов

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:00 – №743 Киев – Львов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:09 – №15 Харьков – Рахов

17:00 – №723 Харьков – Львов

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

15.02 – Харьков – Ужгород

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 – №796 Днепр – Харьков

14:00 – №732 Днепр – Львов

14:26 – №41 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 – №006 Рахов – Запорожье

12:20 – №120 Запорожье – Львов

14:45 – №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – №105 Киев – Одесса

00:58 – №078 Одесса – Ковель

01:05 – №041 Днепр – Трускавец

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий

03:42 – №060 Чоп – Киев

03:42 – №058 Ворохта – Киев

03:54 – №106 Одесса – Киев

04:31 – №081 Ужгород – Киев

04:42 – №050 Трускавец – Киев

06:03 – №056 Рахов – Киев

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 – №055 Киев – Рахов

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:

Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

10:40 – №239/240 Харьков – Львов;

Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:

8:00 – №907/908 Днепр – Хелм;

10:30 – №911/912 Днепр – Хелм;

11:00 – №203/204 Днепр – Чоп;

15:00 – №213/212 Днепр – Трускавец

Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:

11:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;

12:20 – №223/224 Запорожье – Львов;

16:05 – №227/228 Запорожье – Ковель

Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:

10:30 – №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.

А целостный список международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№956 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Напоминаем, что из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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