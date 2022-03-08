Потяги будуть відправлятись з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Вінниці.
До теми: Укрзалізниця звільнила провідників, що вимагали гроші за місця на евакуаційних поїздах
Також з можливими змінами будуть відбуватись евакуаційні рейси Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Зокрема, опрелюднений графік міжнародних евакуаційних рейсів.
З Києва:
01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків
06:23 – №142 Львів – Лиман
06:23 – №114 Львів – Лиман
07:00 – №722 Дарниця – Харків
07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
08:00 – №705 Дарниця – Львів
12:06 – №45 Ужгород – Лиман
13:34 – №114/142 Лиман – Львів
14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський
15:02 – №55 Київ – Рахів
17:00 – №743 Київ –Львів
17:12 – №13 Київ – Солотвино
17:42 – №792 Київ – Кременчук
17:42 – №790 Київ – Кропивницький
18:30 – №81 Київ – Ужгород
19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
19:48 – №95 Київ – Рахів
20:05 – №29 Київ – Ужгород
20:12 – №49 Київ – Трускавець
20:21 – №59 Київ – Чоп
20:21 – №57 Київ – Ворохта
21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
21:15 – №105 Київ – Одеса
21:22 – №97 Київ – Ковель
22:03 – №149 Полтава – Чернівці
22:10 – №17 Харків – Ужгород
22:22 – №7 Київ – Чернівці
22:37 – №91 Київ – Львів
22:47 – №46 Лиман – Ужгород
23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
07:15 – ІС+ Харків – Львів
08:00 – ІС+ Харків – Львів
12:36 – №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ІС+ Харків – Львів
14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
15:09 – №15 Харків – Рахов
17:00 – №723 Харків – Львів
19:27 – №795 Харків – Дніпро
21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
21:43 – №7 Харків – Одеса
22:40 – №45 Ужгород – Лиман
15.02 – Харків – Ужгород
Рейси по ст. Дніпро:
06:23 – №796 Дніпро – Харків
14:00 – №732 Дніпро – Львів
14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 – №105 Київ – Одеса
00:58 – №078 Одеса – Ковель
01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
02:35 – №771 Київ – Хмельницький
03:42 – №060 Чоп – Київ
03:42 – №058 Ворохта – Київ
03:54 – №106 Одеса – Київ
04:31 – №081 Ужгород – Київ
04:42 – №050 Трускавець – Київ
06:03 – №056 Рахів – Київ
06:47 – №770 Кам'янець-Подільський – Київ
16:41 – №772 Хмельницький - Київ
17:20 – №769 Київ – Камянець-Подільський
18:07 – №055 Київ – Рахів
20:50 – №716 Львів – Київ
21:45 – №081 Київ – Ужгород
22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
23:17 – №049 Київ – Трускавець
23:26 – №057 Київ – Ворохта
23:26 – №059 Київ – Чоп
Додаткові евакорейси по ст. Харків:
9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
10:40 – №239/240 Харків – Львів;
Додаткові евакорейси по ст. Дніпро:
8:00 – №907/908 Дніпро – Хелм;
10:30 – №911/912 Дніпро – Хелм;
11:00 – №203/204 Дніпро – Чоп;
15:00 – №213/212 Дніпро – Трускавець
Додаткові евакорейси по ст. Запоріжжя:
11:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
12:20 – №223/224 Запоріжжя – Львів;
16:05 – №227/228 Запоріжжя – Ковель
Додаткові евакорейси по ст. Кривий Ріг:
10:30 – №916/915 Кривий Ріг – Хелм.
Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.
А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так:
№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
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