Ранее Госдеп сообщал, что расследует исчезновение трех американцев, воевавших на стороне ВСУ в войне. Была информация, что они, возможно, в плену.
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Семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь
Представитель Государственного департамента подчеркнул, что семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь.
Из уважения к семьям в это тяжелое время нам больше нечего добавить,
– сказал представитель Госдепа.
Отметим, что в плену россиян, вероятно, находятся двое американцев Александр Друке и Энди Хуинх. Власти США говорят, что были в контакте с украинскими и российскими властями по поводу возможных пленных.
Относительно пропавших без вести ведут переговоры с Международным комитетом Красного Креста, однако публично эти детали озвучивать не намерены.
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Пропавшие без вести американцы на войне в Украине:
- Пропавшим без вести во время боев в Херсонской области считают ветерана морской пехоты Грейди Курпаси. Он вступил в Иностранный легион еще в марте.
- В последний раз новости от него были 23 – 24 апреля.
- Также неизвестно, где находятся Энди Хуинх и Александр Друке. Они сражались на севере от Харькова.
- Была фотография как Хуинх и Друке были в российской военной машине. Вероятно, они попали в плен.
Что происходит на фронте – узнайте больше в видео: