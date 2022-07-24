Ранее Госдеп сообщал, что расследует исчезновение трех американцев, воевавших на стороне ВСУ в войне. Была информация, что они, возможно, в плену.

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Семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь

Представитель Государственного департамента подчеркнул, что семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь.

Из уважения к семьям в это тяжелое время нам больше нечего добавить,

– сказал представитель Госдепа.

Отметим, что в плену россиян, вероятно, находятся двое американцев Александр Друке и Энди Хуинх. Власти США говорят, что были в контакте с украинскими и российскими властями по поводу возможных пленных.

Относительно пропавших без вести ведут переговоры с Международным комитетом Красного Креста, однако публично эти детали озвучивать не намерены.

Обратите внимание! Госдеп США призвал выполнять россию свои международные обязательства относительно обращения со всеми лицами, захваченными во время боевых действий, как с военнопленными.

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Пропавшие без вести американцы на войне в Украине:

Пропавшим без вести во время боев в Херсонской области считают ветерана морской пехоты Грейди Курпаси. Он вступил в Иностранный легион еще в марте.

В последний раз новости от него были 23 – 24 апреля.

Также неизвестно, где находятся Энди Хуинх и Александр Друке. Они сражались на севере от Харькова.

Была фотография как Хуинх и Друке были в российской военной машине. Вероятно, они попали в плен.

Что происходит на фронте – узнайте больше в видео: