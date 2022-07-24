Раніше Держдеп повідомляв, що розслідує зникнення трьох американців, які воювали на боці ЗСУ у війні. Була інформація, що вони, можливо, в полоні.
До теми Ми впевнені в українському уряді, – Держдеп США про використання американської зброї проти росії
Родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу
Речник Державного департаменту наголосив, що родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу.
З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати,
– сказав представник Держдепу.
Зазначимо, що у полоні росіян, ймовірно, перебувають двоє американців Олександр Друке та Енді Хуінх. Влада США каже, що була в контакті з українською та російською владою щодо можливих полонених.
Щодо зниклих безвісти ведуть перемовини з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, однак публічно ці деталі озвучувати не мають наміру.
Читайте також США нададуть Україні 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, – Блінкен
Зниклі безвісти американці на війні в Україні:
- Зниклим безвісти під час боїв на Херсонщині вважають ветерана морської піхоти Грейді Курпасі. Він вступив до Іноземного легіону ще у березні.
- Востаннє новини від нього були 23 – 24 квітня.
- Також невідомо, де перебувають Енді Хуінх та Олександр Друке. Вони воювали на півночі від Харкова.
- Була фотографія наче Хуінх та Друке були у російській військовій машині. Ймовірно, вони потрапили до полону.
Що відбувається на фронті – дізнайтесь більше у відео: