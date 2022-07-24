Раніше Держдеп повідомляв, що розслідує зникнення трьох американців, які воювали на боці ЗСУ у війні. Була інформація, що вони, можливо, в полоні.

До теми Ми впевнені в українському уряді, – Держдеп США про використання американської зброї проти росії

Родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу

Речник Державного департаменту наголосив, що родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу.

З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати,

– сказав представник Держдепу.

Зазначимо, що у полоні росіян, ймовірно, перебувають двоє американців Олександр Друке та Енді Хуінх. Влада США каже, що була в контакті з українською та російською владою щодо можливих полонених.

Щодо зниклих безвісти ведуть перемовини з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, однак публічно ці деталі озвучувати не мають наміру.

Зверніть увагу! Держдеп США закликав виконувати росію свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій, як з військовополоненими.

Читайте також США нададуть Україні 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, – Блінкен

Зниклі безвісти американці на війні в Україні:

Зниклим безвісти під час боїв на Херсонщині вважають ветерана морської піхоти Грейді Курпасі. Він вступив до Іноземного легіону ще у березні.

Востаннє новини від нього були 23 – 24 квітня.

Також невідомо, де перебувають Енді Хуінх та Олександр Друке. Вони воювали на півночі від Харкова.

Була фотографія наче Хуінх та Друке були у російській військовій машині. Ймовірно, вони потрапили до полону.

Що відбувається на фронті – дізнайтесь більше у відео: