Инцидент произошел вечером 11 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Хмельницкой области.
Смотрите также В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта Национальной академии ГПСУ
15-летнему парню сделали операцию
Ребята вылезли на крышу грузового вагона, а оттуда их уже доставали спасатели с помощью выдвижной лестницы.
Как рассказали в полиции Хмельницкой области, оба пострадавших получили ожоги различной степени тяжести. Их передали медикам и госпитализировали в ожоговое отделение.
Общественное узнало, что 15-летнего подростка прооперировали. Он находится в блоке интенсивной терапии.
Состояние крайне тяжелое. Ему провели одну операцию – декомпрессионную некротомию (вмешательство, что помогает снять давление в тканях и удалить мертвые участки – 24 Канал). Пациент готовится для дальнейшего оперативного лечения,
– рассказали врачи.
Состояние другого парня 14 лет удовлетворительное. Операция ему не понадобилась.
Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, что на днях на железной дороге в Буче пострадала 14-летняя девушка. Они вылезла на крышу электрички и получила серьезные ожоги.