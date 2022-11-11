Один идет, другой – ползет: как 2 оккупанта "шли в наступление" – эпическое видео

Иногда российские оккупанты удивляют своим поведением, а иногда это даже вызывает смех. Таким примером стали двое россиян, собравшихся "идти в наступление".

Кадрамы с 24 каналом поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Двух "интересных персонажей" зафиксировал дрон.

Обратите внимание Российское командование уничтожило своих же военных на Антоновском мосту

Россияне ушли в никуда

На кадрах, которые зафиксировал украинский дрон на Бахмутовском направлении Донецкой области, видно, как два оккупанта пытаются идти. Ну, как идти. Скорее, один идет, а другой едва ползет. Вероятно, оба в состоянии алкогольного опьянения.

Но интересно, что 2 оккупанта просто идут в никуда – что позади, что впереди – дорога и поле. Поэтому откуда и куда они идут – неясно. Возможно, "шли в наступление" или "брать Киев за 3 дня".

Двое оккупантов "уверенно" идут "в наступление": смотрите видео

Тем временем россияне уничтожили своих же военных на Антоновском мосту.

Утром 11 ноября россияне уничтожили Антоновский мост, как и другие переправы через Днепр, убегая от Вооруженных Сил Украины. Однако к моменту взрыва на мосту были российские солдаты. То есть россияне убили своих же.

Вероятно, российские генералы и полковники не имели правдивых разведывательных данных или просто не справились с массивами информации, поэтому и отдали соответствующие приказы.

Оккупанты решили облегчить задачу для Вооруженных Сил Украины, однако количество погибших захватчиков при подрыве Антоновского моста неизвестно. Стоит отметить, что российская сторона называет свое поражение "перегруппировкой" и говорит, что она якобы произошла "без потерь", хотя в реальности ситуация совсем не такая.

В то же время в Херсоне еще остаются оккупанты, переодетые в гражданское. В ГУР МО призвали россиян добровольно сдаваться в плен, ведь выбор у них небольшой – плен или ликвидация украинскими войсками.

Интересно – сколько оккупантов может оставаться в Херсоне: смотрите видео