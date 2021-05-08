В США 4 граждан Восточной Европы признались, что осуществляли кибератаки на американские организации и людей. Среди тех, кто признал свою вину, есть двое россиян.

Что известно о злоумышленниках

Говорится о 34-летних Александре Гричишкине и Андрее Скворцове. Вместе с ними вину признали литовец Александр Скородумов и эстонец Павел Стаси.

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По версии следствия, в течение 2008 – 2015 годов обвиняемые предоставляли услуги хостинга. Его использовали киберпреступники для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения и граждан США. Таким образом, обвиняемые помогали скрыться своим клиентам от правоохранителей.

Какое наказание грозит хакерам

Каждому подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы. Объявление приговоров назначено на:

Стаси и Скородумову – июнь,

Гричишкину – июль,

Скворцову – сентябрь.

Американские санкции

15 апреля Президент США Джо Байден ввел санкции против России. Ограничения стали ответом на взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы американского президента.

Напомним, по данным The Washington Post, в декабре 2020 года россияне сломали министерство внутренней безопасности США. Злоумышленникам удалось заполучить доступ к внутренним коммуникациям ведомства. Кстати, именно это министерство отвечает за безопасное распространение вакцины против коронавируса.