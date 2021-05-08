У США 4 громадян Східної Європи зізналися, що здійснювали кібератаки на американські організації та людей. Серед тих, що визнали свою провину, є двоє росіян.

Що відомо про зловмисників

Мовиться про 34-річних Олександра Гричишкіна та Андрія Скворцова. Разом з ними провину визнали литовець Олександр Скородумов та естонець Павло Стасі.

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За версією слідства, впродовж 2008 – 2015 років обвинувачені надавали послуги хостингу. Його використовували кіберзлочинці для розповсюдження шкідливих програм та атак на фінансові установи та громадян США. Таким чином, обвинувачені допомагали приховатися своїм клієнтам від правоохоронців.

Яке покарання загрожує хакерам

Кожному підсудному загрожує до 20 років позбавлення волі. Оголошення вироків призначили на:

Стасі і Скородумову – червень,

Гричишкіну – липень,

Скворцову – вересень.

Американські санкції

15 квітня президент США Джо Байден запровадив санкції проти Росії. Обмеження стали відповіддю на злом SolarWinds і спробу зірвати вибори американського президента.

Нагадаємо, За даними The Washington Post, у грудні 2020 року росіяни зламали міністерство внутрішньої безпеки США. Зловмисникам вдалося роздобути доступ до внутрішніх комунікацій відомства. До речі, саме це міністерство відповідає за безпечне поширення вакцини проти коронавірусу.