Им удалось скрыться из оккупированной тюрьмы. Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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Один из мужчин заявил, что шел записываться в Территориальную оборону, чтобы воевать и защищать свою землю.

Когда на Запорожье пришли россияне, захватили колонию, заключенные поняли, что захватчики – это хуже, чем тюрьма,

– подчеркнул журналист 24 канала.

Он добавил, что даже заключенные хорошо понимают, что российская оккупация – это хуже любой тюрьмы.