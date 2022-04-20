Їм вдалось втекти із окупованої в'язниці. Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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Один із чоловіків заявив, що йшов записуватись у Територіальну оборону, аби воювати і захищати власну землю.

Коли на Запоріжжя прийшли росіяни, захопили колонію, в'язні зрозуміли, що загарбники – це гірше, ніж тюрма,

– наголосив журналіст 24 каналу.

Він додав, що навіть в'язні добре розуміють, що російська окупація – це гірше будь-якої тюрми.

Яка ситуація на Запоріжжі станом на 20 квітня: дивіться відео