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      Двое россиян попросили политического убежища в Украине, потому что их преследуют: видео

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      Двое российских полицейских попросили политического убежища в Украине, потому что их преследуют
      Двое российских полицейских попросили политического убежища в Украине, потому что их преследуют / dpsu.gov.ua

      К украинским пограничникам в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" обратились двое граждан России. Они попросили политического убежища в Украине, потому что в РФ против них открыли дело.

      Полицейские рассказали, что в России их преследуют за "принципиальную позицию относительно противодействия преступности", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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      Граждане РФ рассказали, что их преследуют влиятельные лица. Все из-за того, что полицейские пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне добавили, что лица, которые входят в преступную группировку, используют в своей схеме чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

      Сейчас в отношении этих правоохранителей на территории России внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным комитетом заказное уголовное дело.

      Сами полицейские отметили, что приехали в Украину, ибо в России не верят в честное расследование дела. А в Украине правоохранители надеются на "объективность украинской власти".

      В Госпогранслужбе подчеркнули, что в настоящее время проводятся соответствующие проверочные мероприятия относительно объективности предоставленной информации.

      Российские правоохранители попросили политического убежища в Украине: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Полиция Госпогранслужба Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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