Двое россиян попросили политического убежища в Украине, потому что их преследуют: видео

К украинским пограничникам в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" обратились двое граждан России. Они попросили политического убежища в Украине, потому что в РФ против них открыли дело.

Полицейские рассказали, что в России их преследуют за "принципиальную позицию относительно противодействия преступности", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Граждане РФ рассказали, что их преследуют влиятельные лица. Все из-за того, что полицейские пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне добавили, что лица, которые входят в преступную группировку, используют в своей схеме чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

Сейчас в отношении этих правоохранителей на территории России внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным комитетом заказное уголовное дело.

Сами полицейские отметили, что приехали в Украину, ибо в России не верят в честное расследование дела. А в Украине правоохранители надеются на "объективность украинской власти".

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в настоящее время проводятся соответствующие проверочные мероприятия относительно объективности предоставленной информации.

Российские правоохранители попросили политического убежища в Украине: смотрите видео