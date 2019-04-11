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      Двоє росіян попросили політичного притулку в Україні, бо їх переслідують: відео

      647 Читать новость на русском
      Двоє російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні, бо їх переслідують
      Двоє російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні, бо їх переслідують / dpsu.gov.ua

      До українських прикордонників у Харківській області у пункті пропуску "Гоптівка" звернулись двоє громадян Росії. Вони попросили політичного притулку в Україні, бо в РФ проти них відкрили справу.

      Поліцейські розповіли, що у Росії їх переслідують за "принципову позицію щодо протидії злочинності", повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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      Громадяни РФ розповіли, що їх переслідують впливові особи. Все через те, що поліцейські намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Росіяни додали, що особи, які входять у злочинне угрупування, використовують у своїй схемі високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ.

      Зараз щодо цих правоохоронців на території Росії внутрішньою безпекою МВС РФ сфабрикована та розслідується Слідчим комітетом замовна кримінальна справа.

      Самі поліцейські наголосили, що приїхали в Україну, бо у Росії не вірять у чесне розслідування справи. А в Україні правоохоронці надіються на "об’єктивність української влади".

      У Держприкордонслужбі підкреслили, що нині проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації.

      Російські правоохоронці попросили політичного притулку в Україні: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Держприкордонслужба Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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