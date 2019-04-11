Двоє росіян попросили політичного притулку в Україні, бо їх переслідують: відео
До українських прикордонників у Харківській області у пункті пропуску "Гоптівка" звернулись двоє громадян Росії. Вони попросили політичного притулку в Україні, бо в РФ проти них відкрили справу.
Поліцейські розповіли, що у Росії їх переслідують за "принципову позицію щодо протидії злочинності", повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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Громадяни РФ розповіли, що їх переслідують впливові особи. Все через те, що поліцейські намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Росіяни додали, що особи, які входять у злочинне угрупування, використовують у своїй схемі високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ.
Зараз щодо цих правоохоронців на території Росії внутрішньою безпекою МВС РФ сфабрикована та розслідується Слідчим комітетом замовна кримінальна справа.
Самі поліцейські наголосили, що приїхали в Україну, бо у Росії не вірять у чесне розслідування справи. А в Україні правоохоронці надіються на "об’єктивність української влади".
У Держприкордонслужбі підкреслили, що нині проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації.
Російські правоохоронці попросили політичного притулку в Україні: дивіться відео