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      Україна видала Росії підозрюваного у вбивстві головного редактора російського Forbes, – ЗМІ

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      Пола Хлебнікова вбили у 2004 році
      Пола Хлебнікова вбили у 2004 році / Фото з відкритих джерел

      З України до Росії екстрадували чеченця Магомеда Дукузова. Його підозрюють у вбивстві головного редактора російської філії Forbes Пола Хлебнікова.

      У доповіді генпрокурора Росії Юрія Чайки йдеться, що попри ускладнення міждержавних відносин Росії та України, ухвалено рішення про видачу до Росії Пола Хлебнікова, пише "РИА Новости".

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      Зазначається, що "завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України в поточному році ухвалено рішення про видачу до Росії 22 осіб". Зокрема і Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу Forbes.

      Водночас, російський генпрокурор не назвав конкретну дату видачі Дукузова.

      У свою чергу, Генеральна прокуратура України не заперечує і не підтверджує інформацію про екстрадицію до Росії підозрюваного в причетності до вбивства Пола Хлебнікова.

      Вперше чую,
      – заявила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі "Радіо Свобода".

      Як вбили Пола Хлебнікова? Увечері 9 липня 2004 року Хлебнікова застрелили при виході з офісу російського відділення Forbes в Москві. Стріляли з автомобіля ВАЗ-2115. Вогонь був відкритий з пістолета-кулемета. Чотири кулі потрапили журналісту в живіт і в груди, ще одна зачепила голову. Перед смертю він встиг повідомити, що не знайомий з вбивцями, і не знає причини нападу. Хлєбнікова привезли в 20-у міську лікарню і внесли в ліфт, щоб везти в реанімацію. Ліфт застряг і Хлебніков помер в ліфті.

      Що відомо про затримання ймовірного вбивці Пола Хлебнікова? У 2017 році Служба безпеки України затримала уродженця Чечні, який був у розшуку Інтерполу за участь у вбивстві головного редактора російського Forbes, громадянина США Пола Хлебнікова. Пізніше Генеральна прокуратура Росії направила Україні запит на видачу обвинуваченого у вбивстві головного редактора російського Forbes.

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      Теги: Новини України СБУ ГПУ Новини Росії Україна – Росія ЗМІ Журналісти Кримінальні новини Forbes
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