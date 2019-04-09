Україна видала Росії підозрюваного у вбивстві головного редактора російського Forbes, – ЗМІ

З України до Росії екстрадували чеченця Магомеда Дукузова. Його підозрюють у вбивстві головного редактора російської філії Forbes Пола Хлебнікова.

У доповіді генпрокурора Росії Юрія Чайки йдеться, що попри ускладнення міждержавних відносин Росії та України, ухвалено рішення про видачу до Росії Пола Хлебнікова, пише "РИА Новости".

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Зазначається, що "завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України в поточному році ухвалено рішення про видачу до Росії 22 осіб". Зокрема і Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу Forbes.

Водночас, російський генпрокурор не назвав конкретну дату видачі Дукузова.

У свою чергу, Генеральна прокуратура України не заперечує і не підтверджує інформацію про екстрадицію до Росії підозрюваного в причетності до вбивства Пола Хлебнікова.

Вперше чую,

– заявила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі "Радіо Свобода".

Як вбили Пола Хлебнікова? Увечері 9 липня 2004 року Хлебнікова застрелили при виході з офісу російського відділення Forbes в Москві. Стріляли з автомобіля ВАЗ-2115. Вогонь був відкритий з пістолета-кулемета. Чотири кулі потрапили журналісту в живіт і в груди, ще одна зачепила голову. Перед смертю він встиг повідомити, що не знайомий з вбивцями, і не знає причини нападу. Хлєбнікова привезли в 20-у міську лікарню і внесли в ліфт, щоб везти в реанімацію. Ліфт застряг і Хлебніков помер в ліфті.

Що відомо про затримання ймовірного вбивці Пола Хлебнікова? У 2017 році Служба безпеки України затримала уродженця Чечні, який був у розшуку Інтерполу за участь у вбивстві головного редактора російського Forbes, громадянина США Пола Хлебнікова. Пізніше Генеральна прокуратура Росії направила Україні запит на видачу обвинуваченого у вбивстві головного редактора російського Forbes.