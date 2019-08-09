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      Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии: фото

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      Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии
      Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии / Зеркало недели

      Двое братьев из Ивано-Франковской погибли в результате столкновения микроавтобусов Renault Master и Ford Transit между населенными пунктами Хрудим и Пардубице в Чехии. Причина аварии устанавливается правоохранителями.

      Тела родных братьев, которые были родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, доставят в Украину в пятницу, 9 августа, сообщает издание "Рожнятовские вести".

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      Также травмы получил еще один брат, он сейчас в больнице.

      Автобусом, в котором находились пятеро украинцев, управлял 20-летний мужчина, который ехал из Хрудима в Пардубице. Водителю не удалось выжить в аварии, он погиб на месте.

      Кроме того, еще пятерых пассажиров микроавтобусов госпитализировали в местные больницы. Один из мужчин доставлен спасательным вертолетом.

      Жуткое ДТП с украинцами в ​​Чехии: фото

      Известно, что накануне аварии мужчины уже работали некоторое время в Чехии. У одного из погибших мужчин осталась дочь и сын школьного возраста, у другой – сын.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Чехия
      Источник: 24 канал
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