Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии: фото
Двое братьев из Ивано-Франковской погибли в результате столкновения микроавтобусов Renault Master и Ford Transit между населенными пунктами Хрудим и Пардубице в Чехии. Причина аварии устанавливается правоохранителями.
Тела родных братьев, которые были родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, доставят в Украину в пятницу, 9 августа, сообщает издание "Рожнятовские вести".
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Также травмы получил еще один брат, он сейчас в больнице.
Автобусом, в котором находились пятеро украинцев, управлял 20-летний мужчина, который ехал из Хрудима в Пардубице. Водителю не удалось выжить в аварии, он погиб на месте.
Кроме того, еще пятерых пассажиров микроавтобусов госпитализировали в местные больницы. Один из мужчин доставлен спасательным вертолетом.
Жуткое ДТП с украинцами в Чехии: фото
Известно, что накануне аварии мужчины уже работали некоторое время в Чехии. У одного из погибших мужчин осталась дочь и сын школьного возраста, у другой – сын.
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