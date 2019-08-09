Двоє українців загинули у ДТП у Чехії: фото

Двоє братів з Івано-Франківщини загинули внаслідок зіткнення мікроавтобусів Renault Master і Ford Transit між населеними пунктами Хрудім і Пардубіце в Чехії. Причина аварії наразі встановлюється правоохоронцями.

Тіла рідних братів, які були родом з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області, доставлять в Україну у п'ятницю, 9 серпня, повідомляє видання "Рожнятівські вісті".

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Також травм зазнав їх ще один брат, він наразі у лікарні.

Автобусом, у якому перебували п'ятеро українців, керував 20-річний чоловік, який їхав з Хрудіма до Пардубіце. Водієві не вдалося вижити в аварії, він загинув на місці.

Окрім того, ще п'ятьох пасажирів мікроавтобусів госпіталізували до місцевих лікарень. Одного з чоловіків перевезли рятувальним вертольотом.

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Відомо, що напердодні аварії чоловіки вже працювали деякий час у Чехії. У одного із загиблих чоловіків залишилася донька і син шкільного віку, в іншого – син.