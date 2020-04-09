19:36
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Двое украинцев пытались сбежать из самоизоляции в Россию

      - Читати новину українською
      Украинцы пытались сбежать из самоизоляции в Россию / ГНСУ

      Не все украинцы, подписавшие согласие на самоизоляцию, придерживаются ее. Некоторые даже пытаются убежать заграницу.

      Всего пограничники обнаружили пятерых нарушителей карантина. Двух из них на украинско-российской границе, двух – на украинско-польской. Еще одного – в Измаильском морском торговом порту, говорится в сообщении ГНСУ.

      Читайте также На Киевщине могут максимально ограничить передвижения, а карантин продлить до осени

      В среду, 8 апреля, в пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе пограничники Харьковского отряда обнаружили двух граждан Украины, которые подписали согласия на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта соответственно и пытались выехать за границу.

      А в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе военнослужащие Мостиского пограничного отряда обнаружили гражданина Польши, который имеет право на постоянное проживание в Украине и украинца, которые 1 апреля тоже подписали согласия на самоизоляцию и не соблюдали карантин.

      К слову Карантин могут ослабить до 24 апреля, – Офис Президента

      Еще одного украинца, который 2 апреля этого года пересек КПВВ "Чаплынка", дал согласие на 14-дневную самоизоляцию и не придерживался ее, обнаружили правоохранители в Измаильском порту.

      Всех пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил в отношении карантина людей". Она предусматривает штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.


      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Коронабитва: почему Украине не нужно брать пример с Китая и России
      Дмитро Литвин
      сегодня , 17:01 Важный выбор для всего мира: как определилась финальная пара кандидатов в президенты США
      Леонід Швець