Двое украинцев пытались сбежать из самоизоляции в Россию
Не все украинцы, подписавшие согласие на самоизоляцию, придерживаются ее. Некоторые даже пытаются убежать заграницу.
Всего пограничники обнаружили пятерых нарушителей карантина. Двух из них на украинско-российской границе, двух – на украинско-польской. Еще одного – в Измаильском морском торговом порту, говорится в сообщении ГНСУ.
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В среду, 8 апреля, в пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе пограничники Харьковского отряда обнаружили двух граждан Украины, которые подписали согласия на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта соответственно и пытались выехать за границу.
А в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе военнослужащие Мостиского пограничного отряда обнаружили гражданина Польши, который имеет право на постоянное проживание в Украине и украинца, которые 1 апреля тоже подписали согласия на самоизоляцию и не соблюдали карантин.
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Еще одного украинца, который 2 апреля этого года пересек КПВВ "Чаплынка", дал согласие на 14-дневную самоизоляцию и не придерживался ее, обнаружили правоохранители в Измаильском порту.
Всех пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил в отношении карантина людей". Она предусматривает штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала
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