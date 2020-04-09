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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Двоє українців намагалися втекти із самоізоляції в Росію

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      Українці намагалися втекти з самоізоляції в Росію / ДПСУ

      Не всі українці, які підписали згоду на самоізоляцію, дотримуються її. Дехто навіть намагається втекти закордон.

      Загалом прикордонники виявили п'ятьох порушників карантину. Двох з них на українсько-російському кордоні, двох – на українсько-польському. Ще одного – в Ізмаїльському морському торговельному порту, йдеться в повідомленні ДПСУ.

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      В середу, 8 квітня, в пункті пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні прикордонники Харківського загону виявили двох громадян України, які підписали згоди на самоізоляцію 7 квітня та 28 березня відповідно та намагалися виїхати за кордон.

      А в пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні військовослужбовці Мостиського прикордонного загону виявили громадянина Польщі, який має право на постійне проживання в Україні та українця, які 1 квітня теж підписали згоди на самоізоляцію та не дотримувались карантину.

      До слова Карантин можуть послабити до 24 квітня, – Офіс Президента

      Іще одного українця, який 2 квітня цього року перетнув КПВВ "Чаплинка", надавши згоду на 14-денну самоізоляцію та не дотримався її, виявили правоохоронці в Ізмаїльському порту.

      Всіх п'ятьох порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Вона передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.


      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Держприкордонслужба Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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