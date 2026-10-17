Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 15 октября, около 15:00 по местному времени, вблизи села Голошница.

Известно, что пограничники оказались на чужой территории во время преследования нарушителя – гражданина Украины.

После задержания дело сразу передали в местную прокуратуру. Ведомство уже возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В комментарии Суспильне пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подтвердил этот инцидент. По его словам, украинские пограничники заметили мужчину, который пытался переплыть Днестр, и отправились за ним на лодке.

Его все-таки удалось догнать, но из-за мели у лодки заглох двигатель. Всех троих течение унесло к молдавскому берегу. Там их встретила группа людей, которая вытащила лодку на территорию Молдовы.

После этого на место происшествия прибыла пограничная полиция Молдовы и задержала мужчину.

На данный момент с молдавской стороной уже проведена погранично-представительская встреча по ситуации, состоялся обмен информацией с нашей стороны и со стороны Молдовы,

– отметил Демченко.

По его словам, украинской стороне неизвестно, где находится нарушитель, а информацию о местонахождении украинских пограничников в ведомстве смогут сообщить позже.

Напомним, что Кишинев решил у эвакуировать свой персонал а с совместных контрольно-пропускных пунктов, которые физически расположены на украинской стороне. В частности, речь идет о пунктах пропуска "Крива" и "Паланка", где специалисты теперь будут работать исключительно в рамках молдавской инфраструктуры.

Кроме того, правоохранители регулярно фиксируют попытки незаконной переправки мужчин в Молдову. Недавно на Буковине разоблачили инспектора Госпогранслужбы, который за 400 долларов спрятал пассажира в нише для запасного колеса. А в Хмельницкой области задержали дельцов, которые за 5800 долларов обещали довезти "клиента" в пограничную зону и предоставить инструкции для нелегального перехода в Молдову.