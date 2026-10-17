Про це повідомила молдовська прикордонна поліція.

Що відомо про інцидент

Інцидент стався 15 жовтня, близько 15:00 за місцевим часом, поблизу села Голошниця.

Відомо, що прикордонники опинилися на чужій території під час переслідування порушника – громадянина України.

Після затримання справу одразу передали до місцевої прокуратури. Відомство вже відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

У коментарі Суспільному речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив цей інцидент. За його словами, українські прикордонники помітили чоловіка, який намагався переплисти Дністер, та вирушили за ним на човні.

Його таки вдалося наздогнати, але через обміління річки у човна заглох двигун. Усіх трьох течія знесла до молдовського берега. Там їх зустріла група людей, яка затягнула човен на територію Молдови.

Після цього на місце події прибула прикордонна поліція Молдови і затримала чоловіка.

На даний момент вже з молдовською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч щодо цієї ситуації, був обмін інформацією з нашого боку, з молдовського боку,

– зазначив Демченко.

За його словами, українській стороні невідомо, де перебуває порушник, а інформацію про перебування українських прикордонників у відомстві зможуть повідомити згодом.

Нагадаємо, що Кишинів вирішив евакуювати свій персонал зі спільних контрольно-пропускних пунктів, які фізично розташовані на українському боці. Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Крива" та "Паланка", де фахівці тепер працюватимуть виключно в межах молдовської інфраструктури.

Окрім того, правоохоронці регулярно фіксують спроби незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Нещодавно на Буковині викрили інспектора Держприкордонслужби, який за 400 доларів сховав пасажира у ніші для запасного колеса. А на Хмельниччині затримали ділків, які за 5800 доларів обіцяли довезти "клієнта" до прикордонної зони та надати інструкції для нелегального переходу до Молдови.