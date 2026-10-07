Окрім цього, країна повертає своїх митників зі спільних прикордонних зон назад на свою територію. Про це повідомляє Newsmaker.

Що відомо про рішення Молдови?

Про нові заходи безпеки у середу, 7 жовтня, повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. За її словами, влада намагається захистити працівників прикордонної поліції та звичайних громадян від можливих ударів під час перетину державного рубежу.

Окрім будівництва захисних зон, Кишинів вирішив евакуювати свій персонал зі спільних контрольно-пропускних пунктів, які фізично розташовані на українському боці.

З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших зі спільних пунктів, що перебувають на території України,

– зазначила міністерка.

У відомстві уточнили, що йдеться насамперед про пункти пропуску "Крива" та "Паланка". Тепер ці фахівці працюватимуть виключно в межах молдовської інфраструктури.

Що відомо про загрозу для пропускних пунктів?

Українська сторона також підтверджує процес реорганізації. Як повідомили в МЗС, Київ активно обговорює з сусідами ідею полегшення перетину кордону для підвищення безпеки людей та вантажів через постійні російські обстріли.

Небезпека для прикордонної інфраструктури залишається високою. Зокрема, 5 жовтня роботу пункту "Паланка – Маяки – Удобне" довелося призупинити. Тоді під час російської атаки був поранений прикордонник.

Нагадаємо, російські безпілотники регулярно залітають у сусідню країну. Лише вранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули одразу п'ять дронів, а їхні уламки знаходили у чотирьох різних районах. Перед цим, наприкінці вересня, ще один ударний апарат впав та вибухнув неподалік міста Бендери.