Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.
Які наслідки атаки?
За данними молдавської сторони, атака сталась близько 09:38 в районі пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".
У понеділок, 5 жовтня, Росія завдала удару поблизу одного з контрольно-пропускних пунктів на кордоні України та Молдови. Внаслідок атаки постраждав прикордонник.
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.
За данними молдавської сторони, атака сталась близько 09:38 в районі пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".