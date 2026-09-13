Про наслідки атаки повідомляють місцеві медіа. Обстріл АЗС на польському кордоні підтвердив і очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Що відомо про удар по АЗС?

Попередньо, приліт стався поблизу пропускного пункту Ягодин. Після атаки загорілася заправка, а також фури.

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що росіяни здійснюють повітряний терор. Зокрема, йдеться про атаки на АЗС. У своїй заяві він згадав також пункт пропуску на кордоні з Польщею.

При цьому, офіційної інформації про влучання наразі немає. Натомість у мережі поширюють фото й відео наслідків атаки. Монітори пишуть також, що на польському кордоні лунають вибухи.