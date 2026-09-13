Про це написала голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Що відомо про атаку на Івано-Франківськ?

Вранці 13 вересня Івано-Франківськ опинився під атакою дронів. У місті близько 07:03 пролунала серія вибухів.

Мер Руслан Марцінків повідомив, що у місті працює ППО. Повітряні сили писали, що до Івано-Франківська з північного сходу летіли ударні дрони. 07:14 прогриміли повторні вибухи.

О 07:25 місцеві жителів знову чули вибухи. Також було гучно у Бурштинській громаді.

У неділю, 13 вересня, Росія запустила безпілотники на українські міста. Ворожі повітряні цілі дісталися до Заходу. У Стрию, на Львівщині прогриміли вибухи.

Також країна-агресорка атакувала Рівне. Відомо, що в регіоні працювали сили ППО.