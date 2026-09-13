Об этом написала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Что известно об атаке на Ивано-Франковск?

Утром 13 сентября Ивано-Франковск оказался под атакой дронов. В городе около 07:03 прозвучала серия взрывов.

Мэр Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работает ПВО. Воздушные силы писали, что на Ивано-Франковск с северо-востока летели ударные дроны. В 07:14 раздались повторные взрывы.

В 07:25 местные жители снова слышали взрывы. Также громко было в Бурштиновской общине.

В воскресенье, 13 сентября, Россия запустила беспилотники на украинские города. Вражеские воздушные цели добрались до Запада. В Стрые на Львовщине прогремели взрывы.

Также страна-агрессорка атаковала Ровно. Известно, что в регионе работали силы ПВО.