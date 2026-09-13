Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Стрый?

В первую очередь заметим, что около 5:40 утра для Стрыя объявили дроновую опасность. Мониторы писали, что ударная дрона движется курсом на город.

Об угрозе предупреждали и Воздушные силы ВСУ. В 5%55 глава ОВА Максим Козицкий написал: "Курсом на Стрый! Находитесь в укрытиях!".

Уже в 6:04 в Стрые было громко. Пока информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти сообщат об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Важно! Вражеские войска практически не прекращают обстрелы украинских городов. О том, куда летят российские цели и где гремят взрывы, читайте в хронологии 24 Канала.

Отметим, что после полуночи было громко и в Ровно. Известно, что в регионе работали силы ПВО. В общей сложности, накануне, в течение дня российские войска запустили по Украине 410 ударных беспилотников, из которых 37 были реактивными. Украинская ПВО обезвредила 336 вражеских дронов, среди них – 23 реактивных.

Однако в ряде городов фиксировались последствия обстрела. В частности, в Луцке и Фастове были попадания в объекты Укрзализныци. Враг также ударил по магазину в Звягеле, из-за чего погибли люди. Громко было также в Киевской, Одесской, Харькове, Кривом Роге, Запорожье.