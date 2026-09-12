Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Каковы подробности обстрела?

Масштабная воздушная атака продолжалась с 6:30 до 18:00. В течение этого времени противник применял как стандартные ударные БПЛА, так и реактивные беспилотники повышенной скорости.

Согласно информации военных, противовоздушная оборона сбила большинство воздушных целей. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 ударного дрона противника.



Сбитые цели / ПС

Ситуация в воздухе по состоянию на вечер

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 55 беспилотников. В то же время в воздушное пространство страны продолжали входить новые группы вражеских аппаратов.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Где фиксировались последствия обстрелов?

В течение ночи пострадала Одесская область. В областном центре произошел прилет по жилому дому – ранены более 30 человек. Под ударом был и Черноморск.

Враг атаковал также Запорожье, в частности, Запорожсталь, Кривой Рог, Харьков, Киевщину. Российские дроны добрались и до Запада: есть повреждения АЗС в Житомирской и Ровенской. Взрывы гремели и в Луцке и Ковеле. Известно, что оккупанты попали в пассажирский поезд.