Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Каковы подробности обстрела?
Масштабная воздушная атака продолжалась с 6:30 до 18:00. В течение этого времени противник применял как стандартные ударные БПЛА, так и реактивные беспилотники повышенной скорости.
Согласно информации военных, противовоздушная оборона сбила большинство воздушных целей. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 ударного дрона противника.
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Сбитые цели / ПС
Ситуация в воздухе по состоянию на вечер
По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 55 беспилотников. В то же время в воздушное пространство страны продолжали входить новые группы вражеских аппаратов.
Военные призывают граждан не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Где фиксировались последствия обстрелов?
В течение ночи пострадала Одесская область. В областном центре произошел прилет по жилому дому – ранены более 30 человек. Под ударом был и Черноморск.
Враг атаковал также Запорожье, в частности, Запорожсталь, Кривой Рог, Харьков, Киевщину. Российские дроны добрались и до Запада: есть повреждения АЗС в Житомирской и Ровенской. Взрывы гремели и в Луцке и Ковеле. Известно, что оккупанты попали в пассажирский поезд.