Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Які подробиці обстрілу?

Масштабна повітряна атака тривала з 6:30 до 18:00. Упродовж цього часу противник застосовував як стандартні ударні БпЛА, так і реактивні безпілотники підвищеної швидкості.

Згідно з інформацією військових, протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 21 ударного дрона противника.



Збиті цілі / ПС

Ситуація у повітрі станом на вечір

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалося близько 55 безпілотників. Водночас до повітряного простору країни продовжували заходити нові групи ворожих апаратів.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Де фіксували наслідки обстрілів?

Протягом ночі постраждала Одещина. В обласному центрі стався приліт по житловому будинку – поранені понад 30 людей. Під ударом був і Чорноморськ. Ворог атакував також Запоріжжя, зокрема Запоріжсталь, Кривий Ріг, Харків, Київщину.

Російські дрони дісталися й до Заходу: є пошкодження АЗС на Житомирщині й Рівненщині. Вибухи гриміли й у Луцьку та Ковелі. Відомо, що окупанти поцілили в пасажирський потяг.