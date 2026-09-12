Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Які подробиці обстрілу?
Масштабна повітряна атака тривала з 6:30 до 18:00. Упродовж цього часу противник застосовував як стандартні ударні БпЛА, так і реактивні безпілотники підвищеної швидкості.
Згідно з інформацією військових, протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 21 ударного дрона противника.
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Збиті цілі / ПС
Ситуація у повітрі станом на вечір
Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалося близько 55 безпілотників. Водночас до повітряного простору країни продовжували заходити нові групи ворожих апаратів.
Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Де фіксували наслідки обстрілів?
Протягом ночі постраждала Одещина. В обласному центрі стався приліт по житловому будинку – поранені понад 30 людей. Під ударом був і Чорноморськ. Ворог атакував також Запоріжжя, зокрема Запоріжсталь, Кривий Ріг, Харків, Київщину.
Російські дрони дісталися й до Заходу: є пошкодження АЗС на Житомирщині й Рівненщині. Вибухи гриміли й у Луцьку та Ковелі. Відомо, що окупанти поцілили в пасажирський потяг.