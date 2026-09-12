Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Передусім зауважимо, що для Луцького району близько 14:48 оголосили дронову загрозу – у місті лунала повітряна тривога.

Повітряні сили попереджали про рух російського дрона в бік Луцька з Рівненщини. Цю інформацію підтверджував і секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Повідомлення про вибухи в місті надійшло близько 15:11. Інформації про можливі наслідки удару на момент публікації немає. Вочевидь, влада повідомить про це згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зауважимо, що після вибухів ситуація залишалася напруженою. "Ще один російський БпЛА рухається з Рівненщини на Луцький район", – написав близько 15:20 секретар Луцької міськради Андрій Разумовський.

Важливо! Дронова атака на українські міста триває майже безперервно. Стежте за тим, де рухаються ворожі повітряні цілі в хронології 24 Каналу.

Де фіксували наслідки обстрілів?

У ніч проти 12 вересня та вранці Росія масовано атакувала Україну, завдавши ударів по території 10 областей. Ворог застосував сотні ракет і дронів, унаслідок чого є загиблі та десятки поранених.

В Одесі ракета влучила в багатоповерхівку – поранені 38 людей, ще двох мешканців шукають під завалами. Також дрон атакував готель у Чорноморську, де постраждали 11 людей.

У Запоріжжі через удар "Шахеда" по житлових будинках загинули двоє людей, ще шестеро поранені. У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по критичній інфраструктурі загинула одна людина, троє постраждали. Атаки також зачепили Київщину, Житомирщину та Рівненщину. Зокрема, на Київщині поранені двоє людей, а на Житомирщині та Рівненщині зафіксували влучання по АЗС.