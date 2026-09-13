Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Рівне?

О 0:21 Повітряні сили повідомили, ударний БпЛА перебував на півночі Рівненщини та рухався на Рівне.

В 0:40 з'явилися інформація про вибухи в обласному центрі. Згодом голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, заявив про збиття ворожої цілі.

Також він розповів, що ППО продовжувало працювати, оскільки ворожа атака на цей момент тривала. Водночас попередив, що може бути гучно.