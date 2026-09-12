Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо про наслідки?

Російські війська ввечері 12 вересня продовжують масовану повітряну атаку на Україну. Зокрема, під ударом перебуває Рівненщина, де вже зафіксовано наслідки ворожої атаки.

Олександр Коваль повідомив, що через російський удар частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без електропостачання. Наразі місцеві енергетики працюють над відновленням світла для всіх споживачів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Водночас на Рівненщині є й інші наслідки російського удару. На Сарненщині було зруйновано одне з підприємств.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок цього удару також немає. Водночас інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали, – повідомив Олександр Коваль.

Очільник ОВА вкотре закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про рух ворожих дронів?

За даними Повітряних сил, увечері в українському небі перебували десятки російських ударних безпілотників. Нові групи дронів заходили з різних напрямків, зокрема транзитом через Сумщину та північні області.

Частина ворожих цілей прямувала в бік Київщини, створюючи загрозу для Білої Церкви, Броварів та Києва. Також дрони фіксували на Хмельниччині в районі Шепетівки та на Волині, де вони рухалися у напрямку Ковеля.

Масована атака Росії зачепила й інші регіони України. Раніше повідомлялося про удари по західних областях та перебої з електропостачанням.

Протягом 12 годин російські війська випустили по Україні 410 ударних безпілотників. Українська ППО змогла знищити або подавити більшість ворожих цілей, однак зафіксовано понад 20 влучань.

Під час цієї атаки російський безпілотник також влучив у потяг на залізничному вокзалі в Луцьку. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували, а пасажирів і працівників залізниці евакуювали.