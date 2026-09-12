Об этом сообщает глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно о последствиях?

Российские войска вечером 12 сентября продолжают массированную воздушную атаку на Украину. В частности, под ударом находится Ровенская область, где уже зафиксированы последствия вражеской атаки.

Александр Коваль сообщил, что из-за российской атаки часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без электроснабжения. Сейчас местные энергетики работают над восстановлением света для всех потребителей. По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали.

В то же время в Ровенской области наблюдаются и другие последствия российского удара. В Сарненском районе было разрушено одно из предприятий.

По предварительной информации, пострадавших в результате этого удара также нет. В то же время информация о последствиях атаки еще уточняется.

Продолжается воздушная атака на Ровенскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительной информации, люди не пострадали, – сообщил Александр Коваль.

Глава ОГА в очередной раз призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что известно о передвижении вражеских дронов?

По данным Воздушных сил, вечером в украинском небе находились десятки российских ударных беспилотников. Новые группы дронов заходили с разных направлений, в частности транзитом через Сумскую область и северные области.

Часть вражеских целей направлялась в сторону Киевской области, создавая угрозу для Белой Церкви, Броваров и Киева. Также дроны фиксировали в Хмельницкой области в районе Шепетовки и на Волыни, где они двигались в направлении Ковеля.

Массированная атака России затронула и другие регионы Украины. Ранее сообщалось об ударах по западным областям и перебоях с электроснабжением.

В течение 12 часов российские войска запустили по Украине 410 ударных беспилотников. Украинская ПВО смогла уничтожить или подавить большинство вражеских целей, однако зафиксировано более 20 попаданий.

Во время этой атаки российский беспилотник также поразил поезд на железнодорожном вокзале в Луцке. На месте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно локализовали, а пассажиров и сотрудников железной дороги эвакуировали.