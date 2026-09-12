И.о. начальника Волынской ОГА Роман Романюк рассказал 24 Каналу о последствиях вражеского обстрела и текущей ситуации в регионе. По его словам, оккупанты направили на область более десяти беспилотников, нацелившись на гражданскую и железнодорожную инфраструктуру.

Как враг попал в поезд в Луцке и нанес удар по Ковелю?

Чиновник отметил, что один из вражеских БПЛА попал в областной центр. Удар пришелся на объект "Укрзализныци", куда только что прибыл пассажирский поезд "Киев – Ковель".

К счастью, средство поражения, которое попало в областной центр, было нацелено на объект "Укрзализныци". Почему, к счастью? Потому что обошлось без жертв и раненых. Хотя последствия могли быть самыми разными. Ведь только что прибыл поезд "Киев – Ковель", и враг непосредственно нацелил свое средство поражения на гражданский поезд,

– сообщил Романюк.

В результате падения обломков в двух вагонах возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние здания или другие поезда.

В то же время в Ковеле ситуация оказалась сложнее – туда враг направил около 9 – 10 дронов, в результате чего 5 человек получили травмы.

Почему сложные погодные условия затрудняют работу ПВО и что готовят к зиме?

Глава ОГА подчеркнул, что россияне сознательно выбирают сложные погодные условия для проведения атак, в частности туман и дождь, чтобы затруднить работу противовоздушной обороны. Несмотря на это, украинские защитники, мобильные огневые группы и тактическая авиация делают все возможное для уничтожения воздушных целей.

Мы понимаем, что с приближением зимы враг может совершить атаку на критическую инфраструктуру и электроэнергетику. Принимаем постоянные меры, проводим большую превентивную работу по разъяснению населению и бизнесу необходимости рассеивания складов и товаров,

– подчеркнул и.о. начальника Волынской ОГА.

Он также добавил, что область активно привлекает средства местных бюджетов и бизнеса для укрепления систем ПВО и увеличения количества мобильных огневых групп, а также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.