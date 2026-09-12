Т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк розповів 24 Каналу про наслідки ворожого обстрілу та поточну ситуацію в регіоні. За його словами, окупанти спрямували на область понад десять безпілотників, цілячись по цивільній та залізничній інфраструктурі.

Як ворог поцілив у потяг у Луцьку та завдав удару по Ковелю?

Посадовець зазначив, що один із ворожих БпЛА влучив в обласному центрі. Удар припав по "Укрзалізниці", де тільки прибув пасажирський потяг "Київ – Ковель".

На щастя, засіб ураження, який зайшов в обласний центр, був націлений на об'єкт "Укрзалізниці". Чому на щастя? Тому що обійшлося все без жертв і без травмованих. Хоча наслідки могли бути дуже різні. Адже щойно прибув потяг "Київ – Ковель" і ворог безпосередньо націлив свій засіб ураження на цивільний потяг,

– повідомив Романюк.

Унаслідок падіння уламків займання виникло у двох вагонах. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі. Ситуація локалізована. Сили протиповітряної оборони працюють надзвичайно професійно навіть у таких складних умовах.

Водночас у Ковелі ситуація виявилася складнішою – туди ворог спрямував близько 9 – 10 дронів, унаслідок чого травмувалися 5 людей.

Чому для ППО складні погодні умови та що готують на зиму?

Очільник ОВА наголосив, що росіяни свідомо підбирають складні погодні умови для здійснення атак, зокрема туман та дощ, аби ускладнити роботу протиповітряної оборони. Незважаючи на це, українські захисники, мобільні вогневі групи та тактична авіація роблять усе можливе для знищення повітряних цілей.

Ми розуміємо, що з наближенням до зими ворог може атакувати об критичної інфраструктури та електроенергетики. Вживаємо постійних заходів, проводимо велику превентивну роботу для роз роз населенню та бізнесу щодо необхідності роззосередження складів і товарів,

– підкреслив т.в.о. начальника Волинської ОВА.

Він також додав, що область активно залучає кошти місцевих бюджетів та бізнесу для посилення систем ППО та збільшення кількості мобільних вогневих груп, а також заклик жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.