Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо про удар по АЗС?

Під час обстрілу Рівненської області російські війська завдали удару по цивільному об'єкту, ціллю атаки стала автозаправна станція.

Наразі деталі щодо руйнувань чи можливих постраждалих уточнюються.

Подробиці згодом,

– зазначив очільник обласної військової адміністрації.

Загроза для цивільного населення в регіоні зберігається, оскільки повітряна тривога на території Рівненщини досі триває. Олександр Коваль закликав місцевих жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Де нещодавно росіяни влучали в АЗС?

Уранці 11 вересня російські війська атакували два автозаправні комплекси "Укрнафти" в Києві – на Троєщині та Почайній. Станцію на Почайній згодом атакували повторно. Будівлі АЗК зазнали значних пошкоджень, а обладнання – критичних. Відомо, що внаслідок удару загинули 2 людини, ще 9 отримали поранення. В Укрнафті заявили, що планують відновити заправки та продовжити їхню роботу.

Днем раніше, у столиці близько 10:30 російський реактивний безпілотник влучив в АЗС неподалік ТРЦ Respublika Park. На момент атаки поруч було багато людей і автомобілів, однак працівники та відвідувачі встигли евакуюватися, тому ніхто не постраждав. Внаслідок удару пошкоджені сама заправка та автомобіль біля колонки, а уламки дрона розлетілися навколо та на проїжджу частину. На місці працювали рятувальники, пожежу ліквідували.