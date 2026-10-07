Кроме того, страна отзывает своих таможенников из совместных пограничных зон обратно на свою территорию. Об этом сообщает Newsmaker.

Что известно о решении Молдовы?

О новых мерах безопасности в среду, 7 октября, сообщила министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаиль-Никитин. По ее словам, власти пытаются защитить сотрудников пограничной полиции и обычных граждан от возможных нападений при пересечении государственной границы.

Помимо создания защитных зон, Кишинев решил эвакуировать свой персонал с совместных контрольно-пропускных пунктов, которые физически расположены на украинской стороне.

С двух КПП их уже вывели, но выведем и остальных из совместных пунктов, находящихся на территории Украины,

– отметила министр.

В ведомстве уточнили, что речь идет прежде всего о пунктах пропуска "Крива" и "Паланка". Теперь эти специалисты будут работать исключительно в пределах молдавской инфраструктуры.

Что известно об угрозе для пропускных пунктов?

Украинская сторона также подтверждает процесс реорганизации. Как сообщили в МИД, Киев активно обсуждает с соседями идею упрощение процедуры пересечения границы для повышения безопасности людей и грузов из-за постоянных российских обстрелов.

Опасность для пограничной инфраструктуры остается высокой. В частности, 5 октября работу пункта "Паланка – Маяки – Удобное" пришлось приостановить. Тогда во время российской атаки был раненый пограничник.

Напомним, российские беспилотники регулярно залетают в соседнюю страну. Только утром 3 октября границу воздушное пространство Молдовы пересекли сразу пять дронов, а их обломки находили в четырех разных районах. До этого, в конце сентября, что-то еще ударное – аппарат упал и взорвался недалеко от города Бендеры.