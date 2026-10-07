Деталі заходів наразі не розголошують, щоб не завадити перемовного процесу. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для Hromadske.

Що відомо про обговорення?

Україна розпочала переговори з сусідніми країнами-партнерами щодо перебудови роботи та полегшення перетину державного кордону після серії російських атак дронами поблизу пунктів пропуску. Профільні відомства вже надали іноземній стороні відповідні логістичні пропозиції для підвищення безпеки людей та вантажів.

Наразі Київ на офіційну відповідь та готовність від іноземних колег.

Я знаю, що наші профільні відомства спілкуються з профільними відомствами країн-партнерів на тему, в який спосіб перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки. Партнерам це запропонували, треба дочекатися рішення, щоб партнери сказали, що вони готові,

– Георгій Тихий, речник МЗС.

Паралельно сторони розглядають варіант зміщення інфраструктури пропуску. Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач раніше повідомляв, що Україна обговорює з сусідніми державами можливість перенесення пунктів пропуску на їхню територію.

Що відомо про небезпеку?

Необхідність таких змін зумовлена постійним ризиком ударів росіян по прикордонній інфраструктурі. Збільшення безпеки має запобігти виникненню великих черг, які ворог може обрати як ціль.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголошував на намірах максимального пришвидшення руху транспорту, щоб уникнути накопичення машин. Особливо небезпечними польська сторона вважає скупчення бензовозів та вантажівок.

Нагадаємо, що 9 вересня російські війська атакували пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою, внаслідок чого загинули двоє людей.

Крім того, ворожі безпілотники неодноразово завдавали ударів біля пункту пропуску Ягодин на Волині. 13 та 17 вересня внаслідок влучань пошкоджень зазнали АЗС та локомотив неподалік польського кордону.