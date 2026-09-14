У країні хочуть уникати великих заторів на кордоні. Про це повідомило "Польське радіо" з посилання на заяву прем'єра.

Що сказав Туск?

Після наради в Урядовому центрі безпеки у понеділок, 14 вересня, прем'єр-міністр Польщі розповів, що уряд обговорюватиме, як організувати рух через КПП так, щоб не допускати небезпечних заторів. Варшава побоюється, що велике скупчення транспорту може стати ціллю російських ударів БпЛА.

Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це слабке місце у нас,

– заявив Туск.

До розробки змін мають долучити митників, поліцейських, прикордонників та військових.

Що відомо про російську атаку?

Нагадаємо, що у неділю, 13 вересня, російський реактивний БпЛА атакував потяг "Укрзалізниці" на станції Ягодин, що розташована поблизу кордону з Польщею. За даними компанії, незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські очільники, зокрема експрем'єр Великої Британії Боріс Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

У компанії додали, що реактивний меш-дрон, який атакував локомотив, виявив диспетчер Центральної моніторингової групи. Сигнал евакуювати пасажирів дали за 15 хвилин до влучання.

Після атаки експрем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав ЄС надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони Також він заявив про потребу передати Києву заморожені російські активи.

Джонсон зазначив, що в бельгійському банку зберігають понад 140 мільярдів євро заморожених російських коштів. За його словами, у Лондоні також перебуває близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів.