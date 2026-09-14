В стране стремятся избежать больших заторов на границе. Об этом сообщило"Польское радио" со ссылкой на заявление премьера.

Что сказал Туск?

После совещания в Правительственном центре безопасности в понедельник, 14 сентября, премьер-министр Польши сообщил, что правительство будет обсуждать, что делать с движением через КПП, чтобы не допускать опасных пробок. Варшава опасается, что большое скопление транспорта может стать целью российских ударов беспилотников.

Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Мне не нужно это объяснять, но это наше слабое место,

– заявил Туск.

К разработке изменений должны быть привлечены таможенники, полицейские, пограничники и военные.

Что известно о российской атаке?

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, российский реактивный БПЛА совершил атаку на поезд "Укрзализныци" на станции Ягодин, расположенной недалеко от границы с Польшей. По данным компании, незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по вопросам безопасности нескольких стран Евросоюза и бывшие европейские лидеры, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде, который находился на станции в момент атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В компании добавили, что реактивный меш-дрон, который совершил атаку на локомотив, обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы. Сигнал об эвакуации пассажиров был дан за 15 минут до попадания.

После атаки экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал ЕС предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны. Также он заявил о необходимости передать Киеву замороженные российские активы.

Джонсон отметил, что в бельгийском банке хранится более 140 миллиардов евро замороженных российских средств. По его словам, в Лондоне также находится около 10 миллиардов фунтов стерлингов.