Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатев.
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Детали ужасного ночного обстрела Кривого Рога
Корреспондент рассказал, что накануне Кривой Рог подвергся очередной атаке врага. Около 23:00 вечера после сигнала воздушной тревоги горожане в разных районах города услышали громкий взрыв.
Через полчаса раздался еще один взрыв.
По информации от Днепропетровской военной администрации, россияне целились двойным ударом в одно место. Как оказалось, враг нанес удары по парковке рядом с отелем. Мониторинговые ресурсы сообщали, что россияне атаковали город баллистической ракетой "Искандер-М", которую враг запустил с временно оккупированного Крыма.
После первого взрыва на место сразу прибыли все оперативные службы, после чего россияне нанесли еще один удар. В результате всей коварной операции врага ранения получил один из спасателей,
– отметил Фефилатев.