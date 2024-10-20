Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатев.

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Детали ужасного ночного обстрела Кривого Рога

Корреспондент рассказал, что накануне Кривой Рог подвергся очередной атаке врага. Около 23:00 вечера после сигнала воздушной тревоги горожане в разных районах города услышали громкий взрыв.

Через полчаса раздался еще один взрыв.

По информации от Днепропетровской военной администрации, россияне целились двойным ударом в одно место. Как оказалось, враг нанес удары по парковке рядом с отелем. Мониторинговые ресурсы сообщали, что россияне атаковали город баллистической ракетой "Искандер-М", которую враг запустил с временно оккупированного Крыма.

После первого взрыва на место сразу прибыли все оперативные службы, после чего россияне нанесли еще один удар. В результате всей коварной операции врага ранения получил один из спасателей,

– отметил Фефилатев.