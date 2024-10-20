Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатєв.

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Деталі жахливого нічного обстрілу Кривого Рогу

Кореспондент розповів, що напередодні Кривий Ріг зазнав чергової атаки ворога. Близько 23:00 вечора після сигналу повітряної тривоги містяни в різних районах міста почули гучний вибух.

Через пів години пролунав ще один вибух.

За інформацією від Дніпропетровської військової адміністрації, росіяни цілились подвійним ударом в одне місце. Як виявилось, ворог завдав ударів по стоянці поруч з готелем. Моніторингові ресурси повідомляли, що росіяни атакували місто балістичною ракетою "Іскандер-М", яку ворог запустив з тимчасово окупованого Криму.

Після першого вибуху на місце одразу прибули усі оперативні служби, після чого росіяни завдали ще одного удару. Внаслідок підступної операції ворога поранення отримав один з рятувальників,

– зазначив Фефілатєв.

Загалом внаслідок подвійного удару ворог пошкодив три машини рятувальників, три машини поліції та одну карету швидкої допомоги. На щастя, обійшлось без жертв.

Загалом за допомогою лікарів звернулось 17 мешканців міста: 3 жінки та 14 чоловіків. Згодом 8 мешканців Кривого Рогу звернулись до лікарень для подальшої медичної допомоги.

У всіх різний ступінь важкості, в основному середній. Більшість постраждалих зазнали мінно-вибухових поранень. Після прильотів з будинків повилітало, без перебільшення, більше сотні шибок з вікон,

– зазначив кореспондент.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що внаслідок ударів постраждало 15 багатоповерхових будинків, 3 адміністративні будівлі, об'єкти бізнесу та близько 30 автівок.

Одразу після ударів на місце прибули усі оперативні служби, які розгорнули штаб допомоги для місцевих мешканців. Від 6 ранку почав свою роботу штаб від міської влади, до якого могли звернутись постраждалі та залишити заяви на отримання матеріально компенсації з бюджету міста та отримати будівельні матеріали.