В сети пользователи делятся волшебными фото, информирует 24 Канал. Отмечают, что радуга в небе – хороший знак.

Кстати говоря Туман, радуга и поразительный восход: в Киеве заметили невероятное редкое явление

Кроме столицы, радуга посетила Ирпень и другие города Киевщины. Явление выглядело невероятным.

Радуга над Киевом / Фото из телеграмм-каналов:

Яркие цвета виднелись и над небом Львова. Радуга пересекала разные районы города. Кроме того, удивительное закат было в Одессе. После дождя также вышла радуга, а небо приобрело огненный цвет.

Радуга над Львовом / Фото из телеграмм-каналов:

Впечатляющий закат в Одессе: видео

После радуги – похолодание

В понедельник, 27 марта, во многих регионах Украины пройдут дожди. Синоптики прогнозируют похолодание, но несущественное. Температура воздуха будет колебаться от 11 до 18 градусов.

Небольшой дождь прогнозируют на Востоке, но там будет теплее всего. На Западе и Севере украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер.

В Центре и на Юге Украины будет дождь, хотя будет несколько теплее, чем на Западе.