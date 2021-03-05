Литва стала мишенью для информационной атаки Кремля. В 2020 году россияне отправили двойника "повара Путина" Евгения Пригожина в Вильнюс, который есть в санкционном списке ЕС. В литовской разведке считают, что таким образом Россия проверяла как будут действовать представители европейских властей на откровенную провокацию.

О таких выводах говорится в отчете Департамента госбезопасности Литвы. Однако провокация России не стала резонансной.

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Россия направила двойника

В Вильнюс дважды попадал двойник Евгения Пригожина. Мужчина прилетал регулярными рейсами Москва – Вильнюс 13 и 26 февраля 2020 года.

Внешне он был похож на российского чиновника-ресторатора, а в документах совпадала дата рождения с Пригожиным. Однако в литовской разведке заявили, что это был не он.

Кроме того, после второй поездки псевдо-Пригожин поехал поездом в Беларусь, хотя имел билет на авиарейс в Москву.

Некоторые цифры (в документах – 24 канал) просто не совпали, и этот человек попал в Литву автоматически, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в списке санкций,

– пояснил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Он также считает, что таким "маневром" русские хотели проверить дееспособность пограничной службы и одновременно – развести ряд скандалов в СМИ.

Суть российской провокации

После того, как двойник Пригожина попал в Литву, ряд российских изданий опубликовал фейковые новости. Якобы этот подсанкционный чиновник встретился с представителем Министерства транспорта Литвы, чтобы обсудить какие-то проекты.

Другая статья сказала о посещении Сейма Пригожиным, которому якобы не помешали санкции ЕС. Это легко перепечатали другие пропагандистские СМИ.

Но глава литовской разведки заверил, что на самом деле двойник "повара Путина" ни с кем не встречался.

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Выводы литовской разведки

Вероятно, представители российской власти пытались найти "щель" в системе безопасности Шенгенского пространства, разжечь недоверие к литовскому обществу и дискредитировать Литву в качестве партнера, в частности через двойную игру.

Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы. Это не вызвало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО,

– говорится в отчете.

Кто такой Евгений Пригожин?

Бизнесмен, ресторатор, миллиардер, приближенный к президенту Путину. Известный под прозвищем "повар Путина". По информации СМИ, он – владелец одного из крупнейших в России медиахолдингов. Активный участник информационной войны России против Украины. Пригожин попал под санкции США в 2018 году за вмешательство в избирательный процесс и работу избирательной комиссии. Сейчас он находится в розыске в Соединенных Штатх Америки.

Интересно знать! В США 26 февраля 2021 года ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать российского бизнесмена Евгения Пригожина.