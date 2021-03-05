Литва стала мішенню для інформаційної атаки Кремля. У 2020 році росіяни відправили двійника "кухаря Путіна" Євгена Пригожина до Вільнюса, який є в санкційному списку ЄС. У литовській розвідці вважають, що таким чином Росія перевіряла як діятимуть представники європейської влади на відверту провокацію.

Про такі висновки йдеться у звіті Департаменту держбезпеки Литви. Проте провокація Росії не стала резонансною.

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Росія надіслала двійника

До Вільнюса двічі потрапляв двійник Євгена Пригожина. Чоловік прилітав регулярними рейсами Москва – Вільнюс 13 та 26 лютого 2020 року.

Ззовні він був схожий на російського чиновника-ресторатора, а в документах збігалася дата народження з Пригожиним. Проте у литовській розвідці заявили, що це був не він.

Крім того, після другої поїздки псевдо-Пригожин поїхав поїздом до Білорусі, хоча мав квиток на авіарейс до Москви.

Деякі цифри (в документах – 24 канал) просто не збіглися, і ця людина потрапила до Литви автоматично, не викликавши підозр. Він не був ідентифікований як особа, яка перебуває в списку санкцій,

– пояснив глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс.

Він також вважає, що таким "маневром" росіяни хотіли перевірити дієздатність прикордонної служби, та одночасно – розвести низку скандалів у ЗМІ.

Суть російської провокації

Після того, як двійник Пригожина потрапив до Литви, низка російських видань опублікувала фейкові новини. Нібито цей підсанкційний чиновник зустрівся з представником Міністерства транспорту Литви, щоб обговорити якісь проєкти.

Інша стаття мовила про відвідини Сейму Пригожиним, якому ніби то не завадили санкції ЄС. Це легко передрукували інші пропагандистські ЗМІ.

Але очільник литовської розвідки запевнив, що насправді двійник "кухаря Путіна" ні з ким не зустрічався.

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Висновки литовської розвідки

Ймовірно, представники російської влади намагалися віднайти "шпарину" у системі безпеки Шенгенського простору, розпалити недовіру до литовського суспільства та дискредитувати Литву як партнера, зокрема через подвійну гру.

Публікацію цієї брехливої інформації не можна назвати успішним випадом, оскільки її оприлюднили лише невеликі бульварні російські портали. Це не викликало резонансу ні в Литві, ні в інших державах ЄС і НАТО,

– йдеться у звіті.

Хто такий Євген Пригожин? Бізнесмен, ресторатор, мільярдер, наближений до російського президента Путіна. Відомий під прізвиськом "кухар Путіна". За інформацією ЗМІ, він – власник одного з найбільших в Росії медіахолдингів. Активний учасник інформаційної війни Росії проти України. Пригожин потрапив під санкції США у 2018 році за втручання у виборчий процес та роботу Виборчої комісії. Нині він перебуває у розшуку в Сполучених Штатх Америки.

Цікаво знати! У США 26 лютого 2021 року ФБР запропонувало 250 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати російського бізнесмена Євгена Пригожина.