Черговий суд щодо Олексія Навального знову ухвалив рішення не на його користь. Цього разу опозиціонер має виплатити бізнесмену Євгену Пригожину 500 тисяч рублів за позовом про захист репутації. Навальний начебто образив так званого "кухаря Путіна".

Про це розповідає РБК. Позивалась проти Навального компанія "Конкорд", яку і очолює Пригожин.

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На телеканалі Навального мають оприлюднити спростування

Суд визнав, що висловлювання Навального щодо Пригожина були недостовірними та образливими. Протягом 10 днів ці відомості мають видалити з каналу "Навальний Live" та опублікувати там спростування.

Чим Навальний образив Пригожина

Судовий процес юристів Пригожина проти Навального розпочався наприкінці 2020 року. Позивачі вимагали компенсувати десятки мільйонів у російській валюті.



Це вже не перший позов Пригожина проти Фонду боротьби з корупцією, який очолює опозиціонер. Усі вони стосуються оприлюдненої ФБК інформації про причетність "Конкорду" до корупційних багатомільярдних замовлень російського Міноборони. Також Навальний називав Пригожина одним з причетних до замаху на своє вбивство.

Зверніть увагу! Наразі Олексій Навальний перебуває у виправній колонії Володимирської області. 2 лютого суд замінив йому умовний на реальний термін у справі "Ів Роше". Опозиціонер пробуде в ув'язненні 2 роки 8 місяців.

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Хто такий Євген Пригожин

Представник найближчого оточення Володимира Путіна.

Бізнесмен, ресторатор, мільярдер, уродженець Санкт-Петербурга.

Відомий під прізвиськом "кухар Путіна".

Власник одного з найбільших в Росії медіахолдингів. Активний учасник інформаційної війни Росії проти України.

Пригожин перебуває під санкціями США та у розшуку, у лютому ФБР оголосило винагороду за його місцеперебування.

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