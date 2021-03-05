Навальный должен выплатить "повару Путина" 500 тысяч – за оскорбление
Очередной суд в отношении Алексея Навального снова принял решение не в его пользу. На этот раз оппозиционер должен выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тысяч рублей по иску о защите репутации. Навальный якобы оскорбил так называемого "повара Путина".
Источник:24 канал
Об этом рассказывает РБК. Судилась против Навального компания "Конкорд", которую и возглавляет Пригожин.
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На телеканале Навального должны обнародовать опровержение
Суд признал, что высказывания Навального в отношении Пригожина были недостоверными и оскорбительными. В течение 10 дней эти сведения должны удалить из канала "Навальный Live" и опубликовать там опровержение.
Чем Навальный обидел Пригожина
Судебный процесс юристов Пригожина против Навального начался в конце 2020 года. Истцы требовали компенсировать десятки миллионов в российской валюте.
Это уже не первый иск Пригожина против Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер. Все они касаются обнародованной ФБК информации о причастности "Конкорда" к коррупционным многомиллиардным заказам российского Минобороны. Также Навальный называл Пригожина одним из причастных к покушению на убийство.
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Кто такой Евгений Пригожин
- Представитель ближайшего окружения Владимира Путина.
- Бизнесмен, ресторатор, миллиардер, уроженец Санкт-Петербурга.
- Известен под прозвищем "повар Путина".
- Владелец одного из крупнейших в России медиахолдингов. Активный участник информационной войны России против Украины.
- Пригожин находится под санкциями США и в розыске, в феврале ФБР объявило вознаграждение за его местопребывание.
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