Двойника Зеленского нашли в Москве: забавные фото и видео

В августе 2019 по сети распространилась фотография двойника действующего Президента Украины Владимира Зеленского, которого якобы "поймали" в киевском метро. И вот наконец "клона Зеленского" идентифицировали. Оказалось, что зовут его Умид, и ездил он вовсе не в киевском, а в московском метро.

16 августа фотографию двойника президента Зеленского опубликовал пользователь "Дмитрий Коваленко" в фейсбуке. Рядом с фото разместили подпись: "Вот он – настоящий народный президент без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда".

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"Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу", – подписал фотографию "Зеленского" пользователь фейсбука. А вот телеграмм канал MASH 19 октября (через два месяца после публикации фото) написал: "А мы нашли героя этих фотографий".

Фото "клона Зеленского" с телеграмма MASH:

Мужчина, похожий на Зеленского, в московском метро – не кто иной, как Умид, уроженец Узбекистана и простой трудящийся российской столицы (говорят, работает автомаляром). Живет в Москве с женой и детьми.

Знакомые, конечно, зовут его Димой (подчеркиваем – не Владимир). О сходстве с украинским президентом ему говорили часто и много, еще задолго до того, как его фотографии стали вирусными. Хотя, говорит Умид, он "раньше не знал, кто такой Зеленский".

Смотрите прямую речь Умида-Зеленского (видео MASH):

Теперь Умида часто "узнают" на улице, и на работе в шутку называют "Зеленским". А Умид же мечтает только о достойной жизни вместе со своей семьей. И еще мечтает о российском паспорте – "Если получится".

А "звездной копии" мужчина желает здоровья. И обещает при необходимости подменить – на съемках.

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