Двійника Зеленського знайшли у Москві: кумедні фото та відео

У серпні 2019 року мережею поширилася фотографія двійника чинного Президента України Володимира Зеленського, якого начебто "спіймали" у київському метро. І ось нарешті "клона Зеленського" ідентифікували. Виявилося, що звати його Умід, і їздив він зовсім не у київському, а у московському метро.

16 серпня фотографію двійника президента Зеленського опублікував користувач "Дмитро Коваленко" у фейсбуці. Поруч з фото розмістили підпис: "Ось він – справжній народний президент: без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда".

Детальніше про цей випадок та загалом – весела підбірка двійників політиків

"Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу", – підписав світлину "Зеленського" користувач фейсбуку. А от телеграм-канал MASH 19 жовтня (за два місяці після публікації фото) написав: "А ми знайшли героя цих фотографій".

Фото "клона Зеленського" з телеграму MASH:

Чоловік, схожий на Зеленського, в московському метро – не хто інший як Умід, уродженець Узбекистану та простий трудящий російської столиці (кажуть, працює автомаляром). Живе у Москві з дружиною та дітьми.

Знайомі, звісно, кличуть його Дімою (наголошуємо – не Володимиром). Про схожість з українським президентом йому говорили часто і багато, ще задовго до того, як його світлини стали вірусними. Хоча, каже Умід, він "раніше не знав, хто такий Зеленський".

Дивіться пряму мову Уміда-Зеленського (відео MASH):

Тепер Уміда часто "впізнають" на вулиці, та й на роботі жартома називають "Зеленським". А Умід же ж мріє лише про гідне життя разом із своєю сім'єю. І ще мріє про російський паспорт – "єслі получітся".

А "зоряній копії" чоловік бажає здоров'я. І обіцяє, за потреби, підмінити – на зйомках.

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