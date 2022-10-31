У Путина по меньшей мере 3 двойника, – Буданов рассказал, как им добавляют сходства с диктатором

Истории о двойниках Владимира Путина постоянно появляются в информационном пространстве. Кирилл Буданов заявил, что это не миф. Глава Кремля действительно использует двойников.

Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что у Путина есть по меньшей мере 3 двойников. Раньше они заменяли диктатора только в особых случаях. В то же время, теперь они "выходят в свет" все чаще.

Заметьте Путинский режим не будет рушиться сам: кого он увлечет за собой

Мы знаем о троих людях, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими,

– заявил Буданов.

Он отметил, что двойников Путина выдают несколько деталей. В частности, рост. Буданов отметил, что это видно на фото и видео с "Путиным".

Кроме того, двойники отличаются:

жестикуляцией;

языком тела;

мочками ушей (Буданов добавил, что они уникальны у каждого человека).

Привычки "Путина" – постоянно меняются

Ранее в разведке отмечали, что Путин магическим образом "научился" появляться практически в одно и то же время в разных местах. В то же время привычки главы Кремля постоянно "меняются". Это свидетельствует о том, что талант перевоплощения в двойников – не на высоте.

Буданов замечал, что "картинка – разная". Между тем, реальный Путин – серьезно больной. В то же время вероятный диагноз главы Кремля пока не озвучили.

Заметьте – что планирует Путин на зиму: смотрите видео